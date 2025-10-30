OPT Machine Vision Tech A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OPT Machine Vision Tech A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat OPT Machine Vision Tech A mit einem Umsatz von insgesamt 329,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 56,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at