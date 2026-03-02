02.03.2026 06:31:29

Opter Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Opter Registered stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 3,28 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Opter Registered 2,91 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Opter Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99,49 Millionen SEK im Vergleich zu 91,27 Millionen SEK im Vorjahr.

