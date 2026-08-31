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31.08.2026 06:31:29
Opter Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Opter Registered gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,640 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Opter Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 24,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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