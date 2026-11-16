OPTEX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OPTEX hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte OPTEX 57,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OPTEX im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at