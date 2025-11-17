|
17.11.2025 06:31:29
OPTEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OPTEX hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,83 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OPTEX ein EPS von 38,98 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent auf 17,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
