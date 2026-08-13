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13.08.2026 06:31:29
OPTEX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
OPTEX lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 54,73 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,26 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,21 Prozent auf 18,35 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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