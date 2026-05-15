OPTEX stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OPTEX hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 62,92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OPTEX noch ein Gewinn pro Aktie von 49,92 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,08 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,30 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at