Optex Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Optex Systems hat am 17.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Optex Systems im vergangenen Quartal 11,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Optex Systems 9,4 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,740 USD, nach 0,550 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Optex Systems in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41,34 Millionen USD im Vergleich zu 33,99 Millionen USD im Vorjahr.

