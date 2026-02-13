Optex Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Optex Systems hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Optex Systems 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 9,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at