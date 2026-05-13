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13.05.2026 06:31:29
Optex Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Optex Systems hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Optex Systems 9,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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