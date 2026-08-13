Optex Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Optex Systems hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Optex Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at