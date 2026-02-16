16.02.2026 06:31:31

OPTEX: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OPTEX lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 43,15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OPTEX noch ein Gewinn pro Aktie von 49,77 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 185,16 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 159,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,27 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 65,88 Milliarden JPY ausgewiesen.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
