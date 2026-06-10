Optical Cable gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Optical Cable hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Optical Cable einen Umsatz von 17,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at