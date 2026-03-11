Optical Cable stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Optical Cable hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 16,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at