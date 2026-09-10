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10.09.2026 06:31:28
Optical Cable veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Optical Cable lud am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Optical Cable ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,3 Millionen USD – ein Plus von 21,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Optical Cable 19,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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