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02.06.2026 06:31:29
Optiemus Infracom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Optiemus Infracom hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Optiemus Infracom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,49 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,85 Milliarden INR ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,52 INR beziffert. Im Vorjahr waren 7,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Optiemus Infracom im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,69 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 18,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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