OptiFreeze AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OptiFreeze AB hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,38 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OptiFreeze AB ein Ergebnis je Aktie von -0,250 SEK vermeldet.

Das vergangene Quartal hat OptiFreeze AB mit einem Umsatz von insgesamt 7,8 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 48,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at