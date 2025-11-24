OptiFreeze AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OptiFreeze AB hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,07 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,290 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat OptiFreeze AB 19,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 411,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at