OptiFreeze AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OptiFreeze AB ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OptiFreeze AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OptiFreeze AB ein Ergebnis je Aktie von -0,300 SEK vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OptiFreeze AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1857,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,3 Millionen SEK im Vergleich zu 1,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at