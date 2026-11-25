OptiFreeze AB hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 8,4 Millionen SEK, gegenüber 19,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 57,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at