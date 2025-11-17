|
17.11.2025 06:31:29
OPTiM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OPTiM hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
OPTiM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,26 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OPTiM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!