OPTiM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OPTiM hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

OPTiM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,26 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OPTiM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

