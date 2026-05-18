OPTiM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OPTiM lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 9,42 JPY gegenüber 11,62 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OPTiM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20,25 JPY. Im Vorjahr hatte OPTiM 21,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 11,73 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at