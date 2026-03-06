|
06.03.2026 06:31:28
Optima bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Optima bank ließ sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Optima bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,770 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,630 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,41 Prozent auf 297,60 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 324,92 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
