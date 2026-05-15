Optima bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Optima bank hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 107,8 Millionen EUR gegenüber 88,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at