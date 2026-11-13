Optima bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Optima bank hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach 0,190 EUR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Optima bank mit einem Umsatz von insgesamt 133,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at