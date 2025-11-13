Optima bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Optima bank äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 EUR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent auf 92,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at