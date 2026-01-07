Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
07.01.2026 17:01:27
Optimierter Chip für das Internet der Dinge: Infineon bringt den ersten Wi-Fi 7 IoT-20-MHz-Tri-Radio-IC auf den Markt
München, 7. Januar 2026 Um das anhaltende Wachstum vernetzter Geräte in privaten, industriellen und gewerblichen Anwendungen voranzutreiben, bringt die Infineon Technologies AG die AIROC ACW74xx-Produktfamilie auf den Markt. Sie integriert ein Tri-Radio mit Wi-Fi 7, einen Bluetooth® Core 6.0 mit Channel Sounding sowie einen 802.15.4 Thread in einem einzigen Bauteil und bietet darüber hinaus Unterstützung für das Matter-Ökosystem. Die Produktfamilie umfasst das branchenweit erste reine 20-MHz-Wi-Fi-7-Bauteil für das Internet der Dinge (Internet of Things; IoT), bietet ein Wi-Fi-7-Multi-Link-Single-Radio für erhöhte Robustheit in frequenzüberlasteten Umgebungen und erreicht die branchenweit niedrigste Wi-Fi-Standby-Leistung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)