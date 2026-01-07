Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

07.01.2026 17:01:27

Optimierter Chip für das Internet der Dinge: Infineon bringt den ersten Wi-Fi 7 IoT-20-MHz-Tri-Radio-IC auf den Markt

München, 7. Januar 2026  Um das anhaltende Wachstum vernetzter Geräte in privaten, industriellen und gewerblichen Anwendungen voranzutreiben, bringt die Infineon Technologies AG die AIROC ACW74xx-Produktfamilie auf den Markt. Sie integriert ein Tri-Radio mit Wi-Fi 7, einen Bluetooth® Core 6.0 mit Channel Sounding sowie einen 802.15.4 Thread in einem einzigen Bauteil und bietet darüber hinaus Unterstützung für das Matter-Ökosystem. Die Produktfamilie umfasst das branchenweit erste reine 20-MHz-Wi-Fi-7-Bauteil für das Internet der Dinge (Internet of Things; IoT), bietet ein Wi-Fi-7-Multi-Link-Single-Radio für erhöhte Robustheit in frequenzüberlasteten Umgebungen und erreicht die branchenweit niedrigste Wi-Fi-Standby-Leistung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Nachrichten zu Infineon AG

