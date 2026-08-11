Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Index-Performance im Fokus 11.08.2026 12:26:49

Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags.

Um 12:10 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,01 Prozent aufwärts auf 6 536,10 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 6 538,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 535,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 549,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 529,60 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 269,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 895,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 5 331,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,72 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 559,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,19 Prozent auf 24,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR), Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR) und Infineon (+ 0,38 Prozent auf 62,77 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-2,18 Prozent auf 163,70 EUR), Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 46,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,88 Prozent auf 74,76 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 48,83 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 626 153 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 577,742 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 163,05 -1,90% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 32,26 -2,51% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 212,70 -0,49% Airbus SE
ASML NV 1 551,20 2,77% ASML NV
Bayer 49,06 -0,12% Bayer
Deutsche Telekom AG 28,52 1,17% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,03 1,20% Eni S.p.A.
Infineon AG 63,74 1,98% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,78 -0,17% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 181,40 0,88% SAP SE
Siemens Energy AG 157,88 1,70% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,08 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 560,39 0,38%

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