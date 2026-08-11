Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Index-Performance im Fokus
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11.08.2026 12:26:49
Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen
Um 12:10 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,01 Prozent aufwärts auf 6 536,10 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 6 538,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 535,62 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 549,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 529,60 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 269,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 895,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 5 331,85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,72 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 559,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,19 Prozent auf 24,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR), Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR) und Infineon (+ 0,38 Prozent auf 62,77 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-2,18 Prozent auf 163,70 EUR), Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 46,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,88 Prozent auf 74,76 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 48,83 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 626 153 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 577,742 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|163,05
|-1,90%
|Ahold Delhaize (Ahold)
|32,26
|-2,51%
|Airbus SE
|212,70
|-0,49%
|ASML NV
|1 551,20
|2,77%
|Bayer
|49,06
|-0,12%
|Deutsche Telekom AG
|28,52
|1,17%
|Eni S.p.A.
|24,03
|1,20%
|Infineon AG
|63,74
|1,98%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,78
|-0,17%
|SAP SE
|181,40
|0,88%
|Siemens Energy AG
|157,88
|1,70%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,08
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 560,39
|0,38%
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