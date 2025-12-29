UniCredit Aktie

UniCredit

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

Euro STOXX 50-Performance im Blick 29.12.2025 15:59:20

Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent fester bei 5 757,35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,902 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent stärker bei 5 752,16 Punkten in den Handel, nach 5 746,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 766,30 Punkte, das Tagestief hingegen 5 734,91 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 668,17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 5 506,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 898,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 17,07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,46 Prozent auf 168,45 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,38 EUR), Enel (+ 0,89 Prozent auf 8,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,83 Prozent auf 59,79 EUR) und Bayer (+ 0,82 Prozent auf 36,24 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,14 Prozent auf 1 508,00 EUR), Deutsche Bank (-0,84 Prozent auf 33,02 EUR), UniCredit (-0,76 Prozent auf 69,30 EUR), Allianz (-0,56 Prozent auf 388,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 103,25 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 178 376 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 348,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Bayer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

