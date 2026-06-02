Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen

Mit dem STOXX 50 geht es heute aufwärts.

Um 15:42 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,41 Prozent auf 5 178,90 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,277 Prozent auf 5 171,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 157,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 197,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 167,90 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 071,44 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 201,94 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 4 530,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,47 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,88 Prozent auf 85,82 CHF), Rio Tinto (+ 2,12 Prozent auf 82,22 GBP), Siemens (+ 2,04) Prozent auf 278,20 EUR), HSBC (+ 1,74 Prozent auf 14,07 GBP) und UniCredit (+ 1,38 Prozent auf 74,33 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-3,41 Prozent auf 44,25 GBP), SAP SE (-2,54 Prozent auf 163,64 EUR), RELX (-2,40 Prozent auf 24,82 GBP), Roche (-2,14 Prozent auf 310,60 CHF) und Rheinmetall (-1,61 Prozent auf 1 187,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6 396 332 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 533,727 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,94 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at