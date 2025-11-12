Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,06 Prozent stärker bei 5 786,34 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,846 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,157 Prozent auf 5 734,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 734,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 804,66 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 5 531,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 335,97 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 4 744,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,66 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 804,66 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), Bayer (+ 5,94 Prozent auf 29,06 EUR), Deutsche Bank (+ 2,62 Prozent auf 33,35 EUR), UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 68,03 EUR) und BMW (+ 1,99 Prozent auf 89,06 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 209,30 EUR), Enel (-0,46 Prozent auf 8,93 EUR), Siemens Energy (-0,14 Prozent auf 107,35 EUR), Eni (+ 0,37 Prozent auf 16,46 EUR) und BASF (+ 0,39 Prozent auf 43,74 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 11 595 039 Aktien gehandelt. Mit 343,686 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Bayer-Aktie weist mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 7,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

