Optimismus in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,57 Prozent fester bei 5 325,25 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,083 Prozent auf 5 299,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 295,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 299,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 338,24 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 047,28 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 16.03.2026, mit 4 996,73 Punkten bewertet. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 4 527,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,43 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 351,84 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 4,21 Prozent auf 77,68 EUR), Rolls-Royce (+ 3,34 Prozent auf 14,04 GBP), HSBC (+ 2,02 Prozent auf 14,13 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 84,24 CHF) und UBS (+ 1,70 Prozent auf 40,18 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Novartis (-1,03 Prozent auf 118,98 CHF), BP (-0,81 Prozent auf 5,13 GBP), Roche (-0,74 Prozent auf 323,70 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,68 Prozent auf 30,60 GBP) und Deutsche Telekom (-0,54 Prozent auf 27,70 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7 342 852 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at