Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Dienstag.

Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent auf 6 061,88 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,070 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent stärker bei 6 065,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 059,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 046,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 078,29 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 997,47 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 664,46 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.02.2025, einen Wert von 5 358,30 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,62 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 078,29 Punkte. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 3,62 Prozent auf 50,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,49 Prozent auf 102,40 EUR), adidas (+ 1,33 Prozent auf 155,65 EUR), BMW (+ 0,88 Prozent auf 89,02 EUR) und SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 176,16 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-2,25 Prozent auf 378,70 EUR), UniCredit (-1,88 Prozent auf 77,79 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 155,55 EUR), Eni (-0,84 Prozent auf 17,71 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,81 Prozent auf 6,01 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 810 174 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 462,718 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

