Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|STOXX-Handel im Blick
|
10.02.2026 12:27:00
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent auf 6 061,88 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,070 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent stärker bei 6 065,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 059,01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 046,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 078,29 Zähler.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 997,47 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 664,46 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 10.02.2025, einen Wert von 5 358,30 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,62 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 078,29 Punkte. Bei 5 780,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 3,62 Prozent auf 50,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,49 Prozent auf 102,40 EUR), adidas (+ 1,33 Prozent auf 155,65 EUR), BMW (+ 0,88 Prozent auf 89,02 EUR) und SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 176,16 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-2,25 Prozent auf 378,70 EUR), UniCredit (-1,88 Prozent auf 77,79 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 155,55 EUR), Eni (-0,84 Prozent auf 17,71 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,81 Prozent auf 6,01 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 810 174 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 462,718 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidas
|
12:27
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26