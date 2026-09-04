DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Marktbericht
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04.09.2026 12:26:57
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag stärker
Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent höher bei 6 385,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,421 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent tiefer bei 6 380,70 Punkten in den Handel, nach 6 382,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 388,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 363,35 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6 486,70 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 103,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 346,71 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,15 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 5,87 Prozent auf 80,84 EUR), Infineon (+ 2,27 Prozent auf 56,79 EUR), BMW (+ 1,52) Prozent auf 62,70 EUR), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 188,22 EUR) und Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 147,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1,53 Prozent auf 1 053,80 EUR), UniCredit (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 54,60 EUR), Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 281,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,79 Prozent auf 6,69 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Volkswagen (VW) vz-Aktie. 1 442 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557,237 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:50
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 475,60
|4,27%
|BMW AG
|62,92
|1,68%
|Deutsche Börse AG
|280,80
|-0,81%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|54,64
|-0,87%
|Infineon AG
|56,73
|2,09%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,73
|-0,03%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,45
|0,82%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,87
|-0,06%
|Rheinmetall AG
|1 032,60
|-3,69%
|SAP SE
|184,86
|-0,73%
|Siemens Energy AG
|147,06
|1,20%
|UniCredit S.p.A.
|83,54
|-1,18%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,34
|2,62%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 392,93
|0,16%
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