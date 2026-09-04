DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Marktbericht 04.09.2026 12:26:57

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag stärker

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag stärker

In Europa stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent höher bei 6 385,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,421 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent tiefer bei 6 380,70 Punkten in den Handel, nach 6 382,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6 388,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 363,35 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6 486,70 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 103,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 346,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,15 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 5,87 Prozent auf 80,84 EUR), Infineon (+ 2,27 Prozent auf 56,79 EUR), BMW (+ 1,52) Prozent auf 62,70 EUR), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 188,22 EUR) und Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 147,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1,53 Prozent auf 1 053,80 EUR), UniCredit (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 54,60 EUR), Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 281,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,79 Prozent auf 6,69 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Volkswagen (VW) vz-Aktie. 1 442 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 557,237 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 475,60 4,27% ASML NV
BMW AG 62,92 1,68% BMW AG
Deutsche Börse AG 280,80 -0,81% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 54,64 -0,87% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 56,73 2,09% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,73 -0,03% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,45 0,82% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,87 -0,06% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 032,60 -3,69% Rheinmetall AG
SAP SE 184,86 -0,73% SAP SE
Siemens Energy AG 147,06 1,20% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,54 -1,18% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,34 2,62% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 392,93 0,16%

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