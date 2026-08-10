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Index-Performance 10.08.2026 12:26:46

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 steigt aktuell.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 6 543,46 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,578 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 6 520,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 523,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 520,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 546,03 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 6 269,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5 347,74 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,85 Prozent zu. Bei 6 559,99 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3,08 Prozent auf 63,99 EUR), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 157,74 EUR), adidas (+ 1,37 Prozent auf 166,30 EUR), Allianz (+ 1,22 Prozent auf 438,80 EUR) und Eni (+ 0,41 Prozent auf 23,30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 127,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 28,61 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 75,34 EUR), BMW (-1,14 Prozent auf 59,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,91 Prozent auf 46,66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 846 047 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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