Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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25.08.2026 12:26:49
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagmittag zu
Um 12:10 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,58 Prozent auf 6 485,53 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,513 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,304 Prozent höher bei 6 467,56 Punkten in den Handel, nach 6 447,98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 489,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 455,80 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 280,94 Punkte. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 6 136,66 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 5 443,96 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,86 Prozent auf 55,71 EUR), Siemens Energy (+ 2,80 Prozent auf 152,90 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 287,05 EUR), Airbus SE (+ 1,58 Prozent auf 206,05 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,01 Prozent auf 6,88 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,08 Prozent auf 23,39 EUR), BASF (-0,84 Prozent auf 51,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 73,24 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 57,92 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 283 637 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 580,439 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Mit 7,36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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