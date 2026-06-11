Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,77 Prozent höher bei 6 056,38 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,070 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,080 Prozent höher bei 6 014,73 Punkten, nach 6 009,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 014,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 076,71 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,109 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 895,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 794,68 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 5 393,15 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,52 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,75 Prozent auf 143,88 EUR), Enel (+ 2,28 Prozent auf 9,75 EUR), BASF (+ 2,23 Prozent auf 49,05 EUR), Bayer (+ 2,06 Prozent auf 36,10 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,52 Prozent auf 5,66 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-5,06 Prozent auf 142,12 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 27,77 EUR), BMW (-1,95 Prozent auf 66,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,09 Prozent auf 85,36 EUR) und Deutsche Bank (-0,41 Prozent auf 26,99 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 365 231 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 581,364 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at