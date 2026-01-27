Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung im Plus

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,26 Prozent stärker bei 5 973,52 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 5 972,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5 957,80 Punkten am Vortag.

Bei 5 982,58 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 972,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 746,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 711,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 188,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,10 Prozent zu Buche. Bei 6 053,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 143,15 EUR), UniCredit (+ 1,26 Prozent auf 73,23 EUR), Deutsche Börse (+ 0,80 Prozent auf 214,70 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,77 Prozent auf 5,90 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 27,08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-1,64 Prozent auf 45,58 EUR), Bayer (-0,63 Prozent auf 46,08 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,59 Prozent auf 57,58 EUR), BMW (-0,55 Prozent auf 87,00 EUR) und Enel (-0,39 Prozent auf 9,10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 268 795 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 456,672 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

