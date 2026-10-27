Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX-Handel im Fokus
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27.10.2026 12:26:52
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus
Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent fester bei 6 138,68 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,241 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,118 Prozent schwächer bei 6 109,00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 116,23 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6 143,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 095,64 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 6 302,82 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 6 282,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 711,06 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,93 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 127,56 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 51,44 EUR), Siemens (+ 0,92 Prozent auf 263,80 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 214,10 EUR) und Airbus SE (+ 0,69 Prozent auf 194,82 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,18 Prozent auf 40,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 5,91 EUR), Rheinmetall (-1,35 Prozent auf 1 020,20 EUR), Eni (-1,33 Prozent auf 26,76 EUR) und UniCredit (-1,03 Prozent auf 73,06 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 749 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 551,148 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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