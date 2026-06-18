Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 6 313,54 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,408 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,017 Prozent höher bei 6 301,11 Punkten in den Handel, nach 6 300,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 282,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 331,15 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Stand von 5 849,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 736,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 266,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 331,15 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,81 Prozent auf 80,77 EUR), Siemens Energy (+ 4,80 Prozent auf 169,50 EUR), Airbus SE (+ 2,83 Prozent auf 192,32 EUR), Siemens (+ 1,21 Prozent auf 276,40 EUR) und UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 80,39 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,61 Prozent auf 44,13 EUR), BMW (-5,17 Prozent auf 59,02 EUR), SAP SE (-4,24 Prozent auf 135,20 EUR), BASF (-3,47 Prozent auf 48,16 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,21 Prozent auf 83,76 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 547 919 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 613,277 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,41 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at