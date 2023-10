Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 in der Gewinnzone

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent aufwärts auf 4 209,02 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,604 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,033 Prozent tiefer bei 4 203,84 Punkten, nach 4 205,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 213,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 172,91 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,68 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 4 254,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 286,56 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, stand der Euro STOXX 50 noch bei 3 340,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,15 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 3,39 Prozent auf 19,14 EUR), Ferrari (+ 3,12 Prozent auf 293,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,89 Prozent auf 110,16 EUR), Enel (+ 1,54 Prozent auf 5,79 EUR) und Eni (+ 1,35 Prozent auf 15,27 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 162,50 EUR), Infineon (-0,73 Prozent auf 32,69 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,05 Prozent auf 39,17 EUR), SAP SE (+ 0,03 Prozent auf 124,20 EUR) und BASF (+ 0,31 Prozent auf 42,43 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 399 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 354,931 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,09 Prozent.

