EURO STOXX 50
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10.11.2026 12:26:34
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,25 Prozent fester bei 6 369,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,343 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,467 Prozent auf 6 319,81 Punkte an der Kurstafel, nach 6 290,45 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 369,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 319,81 Punkten lag.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 6 173,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 664,46 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,87 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 5,81 Prozent auf 51,45 EUR), Deutsche Bank (+ 3,53 Prozent auf 33,61 EUR), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 870,90 EUR), UniCredit (+ 2,50 Prozent auf 83,97 EUR) und Siemens (+ 2,16 Prozent auf 276,85 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,56 Prozent auf 24,81 EUR), SAP SE (-0,43 Prozent auf 210,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 58,64 EUR), Enel (+ 0,26 Prozent auf 9,90 EUR) und BMW (+ 0,27 Prozent auf 59,02 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 119 403 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,18 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 354,80
|0,27%
|BMW AG
|58,34
|-1,22%
|Deutsche Bank AG
|33,17
|2,12%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,96
|0,37%
|Enel S.p.A.
|9,86
|0,14%
|Eni S.p.A.
|24,64
|-1,06%
|Infineon AG
|49,74
|0,18%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,56
|-1,09%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,04
|1,49%
|Rheinmetall AG
|857,30
|1,35%
|SAP SE
|209,50
|-1,11%
|Siemens AG
|274,05
|0,59%
|TotalEnergies
|78,42
|0,32%
|UniCredit S.p.A.
|84,03
|2,19%
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