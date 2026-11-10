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Euro STOXX 50 im Fokus 10.11.2026 12:26:34

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu

Der Euro STOXX 50 steigt am Dienstag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,25 Prozent fester bei 6 369,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,343 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,467 Prozent auf 6 319,81 Punkte an der Kurstafel, nach 6 290,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 369,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 319,81 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 6 173,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 664,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,87 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 5,81 Prozent auf 51,45 EUR), Deutsche Bank (+ 3,53 Prozent auf 33,61 EUR), Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 870,90 EUR), UniCredit (+ 2,50 Prozent auf 83,97 EUR) und Siemens (+ 2,16 Prozent auf 276,85 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,56 Prozent auf 24,81 EUR), SAP SE (-0,43 Prozent auf 210,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,00 Prozent auf 58,64 EUR), Enel (+ 0,26 Prozent auf 9,90 EUR) und BMW (+ 0,27 Prozent auf 59,02 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 119 403 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,18 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 354,80 0,27% ASML NV
BMW AG 58,34 -1,22% BMW AG
Deutsche Bank AG 33,17 2,12% Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 58,96 0,37% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,86 0,14% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,64 -1,06% Eni S.p.A.
Infineon AG 49,74 0,18% Infineon AG
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SAP SE 209,50 -1,11% SAP SE
Siemens AG 274,05 0,59% Siemens AG
TotalEnergies 78,42 0,32% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 84,03 2,19% UniCredit S.p.A.

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