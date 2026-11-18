Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Mittwoch erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,11 Prozent stärker bei 6 218,71 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,470 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent stärker bei 6 223,14 Punkten, nach 6 212,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 217,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 229,99 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,67 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 6 204,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 6 468,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 534,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,30 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,45 Prozent auf 128,06 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 49,38 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,56 Prozent auf 60,54 EUR) und Airbus SE (+ 0,37 Prozent auf 201,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-1,57 Prozent auf 30,46 EUR), BASF (-0,94 Prozent auf 51,75 EUR), Eni (-0,90 Prozent auf 25,34 EUR), adidas (-0,89 Prozent auf 172,20 EUR) und BMW (-0,86 Prozent auf 55,62 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 660 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 503,587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 6,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at