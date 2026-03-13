Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Bewegung
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13.03.2026 15:58:56
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen
Am Freitag steigt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 5 756,71 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,872 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,375 Prozent auf 5 727,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 748,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 796,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 669,44 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,84 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 5 985,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 5 720,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 328,39 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,60 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Punkten verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,31 Prozent auf 9,78 EUR), Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 601,50 EUR), Eni (+ 2,11 Prozent auf 22,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,91 Prozent auf 245,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 33,39 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,32 Prozent auf 146,05 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,06 Prozent auf 90,48 EUR), Siemens (-1,76 Prozent auf 220,75 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 169,36 EUR) und adidas (-1,38 Prozent auf 139,25 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 553 653 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 454,947 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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