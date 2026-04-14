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BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Euro STOXX 50 im Blick 14.04.2026 15:58:59

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr 1,06 Prozent auf 5 967,81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,966 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 5 910,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 905,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 979,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 910,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5 716,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 005,05 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 911,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 4,18 Prozent auf 238,25 EUR), Deutsche Bank (+ 3,13 Prozent auf 28,35 EUR), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 170,36 EUR), UniCredit (+ 2,61 Prozent auf 70,06 EUR) und Infineon (+ 2,35 Prozent auf 43,94 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 28,71 EUR), BASF (-0,88 Prozent auf 54,17 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 252,80 EUR), Eni (-0,73 Prozent auf 23,84 EUR) und BMW (-0,52 Prozent auf 83,44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 095 779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 489,481 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,30 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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