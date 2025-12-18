Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags stärker

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 5 704,87 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,885 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent höher bei 5 684,00 Punkten, nach 5 681,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 679,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 707,43 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,337 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 534,71 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 456,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 957,28 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,00 Prozent. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 117,35 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 220,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,97 EUR), Eni (+ 0,89 Prozent auf 15,72 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,35 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 103,30 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 43,89 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,68 Prozent auf 59,67 EUR), BMW (-0,62 Prozent auf 92,90 EUR) und adidas (-0,36 Prozent auf 164,40 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 847 344 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 352,174 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

2025 verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

