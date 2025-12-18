Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance
|
18.12.2025 12:27:21
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags stärker
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 5 704,87 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,885 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,041 Prozent höher bei 5 684,00 Punkten, nach 5 681,67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 679,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 707,43 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,337 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 534,71 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 456,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 957,28 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,00 Prozent. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 117,35 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 220,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,97 EUR), Eni (+ 0,89 Prozent auf 15,72 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,35 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 103,30 EUR), BASF (-0,97 Prozent auf 43,89 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,68 Prozent auf 59,67 EUR), BMW (-0,62 Prozent auf 92,90 EUR) und adidas (-0,36 Prozent auf 164,40 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 847 344 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 352,174 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
2025 verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags stärker (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX fester (finanzen.at)