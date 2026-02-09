Siemens Energy Aktie
09.02.2026 12:27:00
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent höher bei 6 007,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,070 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent höher bei 6 012,62 Punkten in den Montagshandel, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.
Bei 6 040,67 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 994,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 5 997,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 566,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 325,40 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 6,55 Prozent auf 78,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 630,50 EUR), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 173,58 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 153,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 50,20 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,90 Prozent auf 41,24 EUR), Enel (-1,30 Prozent auf 9,37 EUR), Eni (-1,09 Prozent auf 17,66 EUR), Allianz (-0,88 Prozent auf 383,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 213,00 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 413 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 462,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.