Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge

Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent höher bei 6 007,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,070 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,237 Prozent höher bei 6 012,62 Punkten in den Montagshandel, nach 5 998,40 Punkten am Vortag.

Bei 6 040,67 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 994,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 5 997,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 566,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 325,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 6,55 Prozent auf 78,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 630,50 EUR), SAP SE (+ 1,38 Prozent auf 173,58 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 153,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 50,20 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,90 Prozent auf 41,24 EUR), Enel (-1,30 Prozent auf 9,37 EUR), Eni (-1,09 Prozent auf 17,66 EUR), Allianz (-0,88 Prozent auf 383,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 213,00 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 413 128 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 462,718 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

