Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
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02.11.2026 15:58:46
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge
Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent höher bei 6 147,96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,290 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent höher bei 6 134,72 Punkten in den Montagshandel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.
Bei 6 162,62 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 122,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 358,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 662,04 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,99 Prozent auf 52,07 EUR), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 129,66 EUR), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR), Airbus SE (+ 1,75 Prozent auf 195,80 EUR) und Siemens (+ 1,37 Prozent auf 269,30 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,64 Prozent auf 49,75 EUR), Deutsche Börse (-1,47 Prozent auf 315,80 EUR), Rheinmetall (-1,39 Prozent auf 1 023,20 EUR) und Eni (-0,79 Prozent auf 26,85 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 818 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 544,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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