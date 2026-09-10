Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 6 323,21 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,457 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 6 315,87 Punkte an der Kurstafel, nach 6 311,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 323,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 313,35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,967 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 535,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 009,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 361,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,51 Prozent auf 28,19 EUR), Deutsche Bank (+ 1,26 Prozent auf 35,48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 502,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 6,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,45 Prozent auf 176,56 EUR), adidas (-2,19 Prozent auf 143,25 EUR), Rheinmetall (-0,79 Prozent auf 1 004,40 EUR), Eni (-0,42 Prozent auf 23,90 EUR) und Bayer (-0,35 Prozent auf 49,09 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 265 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at