DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance 10.09.2026 09:28:53

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

So bewegt sich der Euro STOXX 50 morgens.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 6 323,21 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,457 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 6 315,87 Punkte an der Kurstafel, nach 6 311,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 323,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 313,35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,967 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 535,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 009,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 361,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,51 Prozent auf 28,19 EUR), Deutsche Bank (+ 1,26 Prozent auf 35,48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 502,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 6,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-3,45 Prozent auf 176,56 EUR), adidas (-2,19 Prozent auf 143,25 EUR), Rheinmetall (-0,79 Prozent auf 1 004,40 EUR), Eni (-0,42 Prozent auf 23,90 EUR) und Bayer (-0,35 Prozent auf 49,09 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 265 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,50 -2,66% adidas
ASML NV 1 456,00 -2,02% ASML NV
Bayer 48,51 -1,14% Bayer
Deutsche Bank AG 34,75 -0,54% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,89 0,18% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 54,74 1,11% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 24,19 0,71% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,65 0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 497,70 0,30% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,63 0,28% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 013,80 0,78% Rheinmetall AG
SAP SE 176,32 -2,30% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,26 -0,34% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 268,97 -0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen