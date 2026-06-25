Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50-Performance
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25.06.2026 12:27:12
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester
Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,75 Prozent im Plus bei 6 261,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,350 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,050 Prozent auf 6 211,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6 214,70 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 263,07 Punkte, das Tagestief hingegen 6 211,57 Zähler.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,573 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 25.05.2026, mit 6 136,66 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 649,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 252,01 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,02 Prozent nach oben. Bei 6 337,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 5,51 Prozent auf 83,94 EUR), adidas (+ 2,67 Prozent auf 180,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,34 Prozent auf 77,80 EUR), Enel (+ 1,81 Prozent auf 10,04 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,76 Prozent auf 52,08 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 926,20 EUR), BASF (-1,34 Prozent auf 48,24 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 133,48 EUR), Deutsche Telekom (-0,95 Prozent auf 26,19 EUR) und Deutsche Börse (-0,90 Prozent auf 242,60 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 264 673 Aktien gehandelt. Mit 601,560 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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